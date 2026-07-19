Главный монумент Индонезии подсветили в цвета российского триколора Монумент независимости Индонезии окрасился в цвета российского флага

Москва19 июл Вести.Национальный монумент независимости Индонезии в Джакарте окрасился в цвета российского триколора в ходе масштабного концерта классической музыки, сообщило РИА Новости.

На мероприятии Konser Akbar Monas 2026, когда оркестр играл музыку из произведений Петра Чайковского, Арама Хачатуряна и Дмитрия Шостаковича, подсветка 132-метровой смотровой башни сменилась на белый, синий и красный цвета.

Концерт на который, по данным местных СМИ, собрались около 20 тысяч зрителей, прошел вечером 18 июля у подножия монумента.

Ранее стало известно, в связи с чем самое высокое в мире здание — Бурдж-Халифа в Дубае — на время приобрело оттенок в цветах флага России.