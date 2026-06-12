Самое высокое здание в мире Бурдж Халифу осветили цветами российского флага

Бурдж Халифу подсветили в цвета российского триколора Самое высокое здание в мире Бурдж Халифу осветили цветами российского флага

Москва12 июн Вести.Самое высокое сооружение в мире – башню Бурдж Халифа в Дубае – подсветили в цвета российского флага.

12 июня отмечается День России​​​. В честь праздника башню в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) высотой 828 метров подсветили цветами российского триколора.

Огромный фасад небоскреба, превращенный в светодиодный экран площадью более 32 тысяч квадратных метров, вечером засветился бело-сине-красными огнями.

В День России поздравления президенту РФ Владимиру Путину направили премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Белоруссии Александр Лукашенко, лидер КНДР Ким Чен Ын, президент Азербайджана Ильхам Алиев, король Саудовской Аравии Салман бен Абдель Азиз Аль Сауд и другие мировые лидеры.