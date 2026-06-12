Российские космонавты с МКС поздравили соотечественников с Днем России

Космонавты с борта МКС поздравили россиян с Днем России Российские космонавты с МКС поздравили соотечественников с Днем России

Москва12 июн Вести.Космонавты Роскосмоса Сергей Микаев, Сергей Кудь-Сверчков и Андрей Федяев, работающие на борту Международной космической станции (МКС), записали поздравление к россиянам по случаю Дня России, сообщает пресс-служба Роскосмоса.

Кудь-Сверчков отметил, что праздник объединяет весь многонациональный народ России, а также наполняет сердца гордостью за великую историю, выдающиеся достижения и богатую культуру России.

Дорогие соотечественники! Мы, космонавты Роскосмоса Сергей Кудь-Сверчков, Сергей Микаев и Андрей Федяев, поздравляем вас с Днем России! приводит Роскосмос слова Кудь-Сверчкова

В свою очередь Микаев добавил, что из космоса особенно заметна красота и необъятность России.

Федяев пожелал россиянам мира, добра, благополучия, счастья, здоровья, а также успехов в начинаниях.

Мероприятия, посвященные Дню России, состоялись в Русских домах в Братиславе и Праге. Концерт в пражском Русском доме погрузил зрителей в атмосферу традиций горских народов России.

Между тем концерт ко Дню России перенесли с Красной площади в Культурный центр "Моссовет".