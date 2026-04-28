Москва28 апрВести.Коллекцию из 89 песен и клипов, которые стали частью музыкальной истории РФ, отправили российским космонавтам на МКС. Об этом сообщила пресс-служба проектного офиса Года единства народов России.
При поддержке Роскосмоса и Главной оперативной группы управления полетом российского сегмента МКС космонавтам Роскосмоса передана коллекция из 89 популярных клипов, которые представляют музыкальный ландшафт нашей страныговорится в релизе
Инициативу приурочили к старту ракеты-носителя "Союз-2.1а" с грузовым космическим кораблем "Прогресс МС-34". Общая длительность песен в коллекции составляет около пяти часов. В плейлист были включены композиции, посвященные регионам РФ в различные исторические периоды.