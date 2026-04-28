Почти 90 знаковых для России песен были отправлены космонавтам на МКС

Российским космонавтам на МКС передали коллекцию из 89 культовых для РФ песен Почти 90 знаковых для России песен были отправлены космонавтам на МКС

Москва28 апр Вести.Коллекцию из 89 песен и клипов, которые стали частью музыкальной истории РФ, отправили российским космонавтам на МКС. Об этом сообщила пресс-служба проектного офиса Года единства народов России.

При поддержке Роскосмоса и Главной оперативной группы управления полетом российского сегмента МКС космонавтам Роскосмоса передана коллекция из 89 популярных клипов, которые представляют музыкальный ландшафт нашей страны говорится в релизе

Инициативу приурочили к старту ракеты-носителя "Союз-2.1а" с грузовым космическим кораблем "Прогресс МС-34". Общая длительность песен в коллекции составляет около пяти часов. В плейлист были включены композиции, посвященные регионам РФ в различные исторические периоды.