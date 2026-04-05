"Прогресс МС-34" доставит на МКС георгиевскую ленту и конфеты

Москва5 апр Вести.Грузовой корабль "Прогресс МС-34" отправится к Международной космической станции (МКС) и доставит российским космонавтам георгиевскую ленту и сладости, заявил заведующий лабораторией психофизиологического обеспечения полетов и экстремальной деятельности Института медико-биологических проблем РАН Олег Рюмин в интервью ТАСС.

На МКС отправят припасы, которых не хватает на борту станции, отметил Рюмин.

Хотя бортовой рацион питания очень богатый и проходит предполетную апробацию у экипажа, но, все равно, в полете бывает, что хочется чего-то особого и привычного для домашнего употребления. Поэтому к космонавтам на станцию полетят любимые конфетки, орешки, соусы передает ТАСС слова Рюмина

Грузовой корабль доставит на МКС вяленое мясо, разные кетчупы и сушеную рыбу, а командир МКС Сергей Кудь-Сверчков заказал новогодние вязаные игрушки и георгиевскую ленту.

В марте у грузового корабля "Прогресс МС-33" возникли неполадки при развертывании антенны.