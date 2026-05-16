Москва16 мая Вести.Космический грузовик Cargo Dragon американской компании SpaceX отправился к Международной космической станции (МКС). Об этом следует из трансляции NASA.

Запуск корабля был произведен с 40-го стартового комплекса базы Космических сил Соединенных Штатов на мысе Канаверал во Флориде. Корабль запустили с помощью ракеты-носителя Falcon 9 в рамках миссии CRS-34.

Стыковка со станцией должна произойти 17 мая в 14:00 по московскому времени.

С помощью Cargo Dragon на станцию будет доставлено около 2,3 тонны еды, оборудование и материалы для научных экспериментов.

Между тем 28 апреля российский корабль "Прогресс МС-34" присоединился к модулю "Звезда" российского сегмента МКС.

Также в конце апреля марсоход NASA Curiosity нашел на Марсе органические молекулы.