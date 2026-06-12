Москва12 июнВести.Мероприятия, посвященные Дню России, состоялись в Русских домах в Братиславе и Праге при поддержке российских посольств в Словакии и Чехии. Об этом сообщает ТАСС.
В дирекции Русского дома в Братиславе рассказали агентству, что праздник стал ярким свидетельством единства культурных традиций и духовной связи с Россией.
Праздник объединил многочисленных гостейсообщили агентству в руководстве Русского дома в словацкой столице
Концерт в пражском Русском доме, как отмечается, благодаря местному ансамблю "Кавказ" погрузил зрителей в атмосферу традиций горских народов России. На мероприятии звучали инструментальные композиции кавказских народов и казачьи напевы.
Ранее стало известно, что концерт ко Дню России, который планировали провести на Красной площади, перенесли в КДЦ "Моссовет".