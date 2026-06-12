В "Артеке" на День России дети ознакомились с "живой историей"

"Артек" отметил День России парадом, вручением паспортов и "живой историей" В "Артеке" на День России дети ознакомились с "живой историей"

Москва12 июн Вести.Более 3,5 тыс. детей из России и еще 13 стран приняли участие в праздновании Дня России в Международном детском центре "Артек". Как сообщили ТАСС в пресс-службе центра, для юных артековцев организовали торжественные линейки, интерактивную программу по истории страны, парад и церемонию вручения первых паспортов.

Праздник начался с поднятия флагов и торжественных линеек на костровых площадях лагерей. В рамках акции "Мы — граждане России" 38 школьников из 21 российского региона и Таджикистана получили свои первые паспорта.

В игровом парке "Живая история России" работали 56 интерактивных площадок, где дети знакомились с народными танцами, ремеслами, учились петь и играть на музыкальных инструментах, а также узнавали о природном и культурном разнообразии регионов страны. Среди ключевых зон — выставка народных костюмов, площадка ремесел и зона традиционных народных забав с играми, танцами и хороводами. Особый интерес вызвала военно-историческая реконструкция.

Кульминацией стал парад-шествие "В единстве сила": колонны артековцев с флагами России, "Артека" и лагерей прошли к главному стадиону, где завершили день массовым танцевальным флешмобом.

"День России в "Артеке" — это живой урок единства. Мы видим, как дети из разных уголков нашей огромной страны и из-за рубежа создают здесь атмосферу взаимопонимания и гордости за общее наследие", — цитирует пресс-служба директора "Артека" Константина Федоренко.