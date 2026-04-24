Москва24 апр Вести.Воспитанники Международного детского центра (МДЦ) "Артек" из разных регионов России присоединились к масштабной международной акции "Диктант Победы", сообщили ИС "Вести" в МДЦ.

Акция прошла очно на региональных площадках, за рубежом и в онлайн-формате на официальном сайте диктантпобеды.рф.

Участие молодого поколения в подобном событии является частью программы центра, направленной на формирование у детей гражданской ответственности и уважения к своей стране, отметили в МДЦ.

Акция "Диктант Победы" проходит в России более чем на 36 тысячах площадок, а за рубежом охватит несколько десятков стран.

Отдельный блок вопросов посвящен теме специальной военной операции.