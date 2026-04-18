Акция "Тотальный диктант" пройдет в субботу в 55 странах мира

Москва18 апр Вести.Ежегодная международная просветительская акция "Тотальный диктант", охватившая в текущем году 55 государств, состоится в субботу, 18 апреля.

Об этом сообщает РИА Новости.

Координаторы мероприятия сообщили, что проверить свою грамотность желающие могут как на очных площадках, так и в дистанционном формате.

По данным организаторов проекта, на территории России пункты проведения открылись более чем в тысяче населенных пунктов. За пределами страны участников принимают в 140 городах 54 зарубежных стран.

Столицей акции в 2026 году был официально объявлен Улан-Удэ.

В оргкомитете уточнили, что в качестве автора текста для нынешнего сезона выступил известный писатель и ректор Литературного института имени А. М. Горького Алексей Варламов.

Для проведения диктовки были задействованы школы, вузы библиотеки, гидроэлектростанции, промышленные верфи, аэроэкспрессы и горнолыжные курорты.

Программа текущего года включает и специализированные направления. Сообщается о проведении "Недиктанта.Дети", ориентированного на школьников в возрасте от 7 до 14 лет. Кроме того, в рамках инициативы "Тот.Язык" представители различных народов получили возможность написать текст на своих родных языках — для реализации этой идеи материал автора был переведен на 26 языков

Ранее "Тотальный диктант" впервые написал искусственный интеллект.