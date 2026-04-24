В акции "Диктант Победы" приняли участие более 55 тысяч человек

Более 55 тысяч человек приняли участие в акции "Диктант Победы" В акции "Диктант Победы" приняли участие более 55 тысяч человек

Москва24 апр Вести.Министерство обороны РФ провело Международную патриотическую историко-просветительскую акцию "Диктант Победы". Участие приняли свыше 55 тысяч человек на 835 площадках. Об этом сообщили в пресс-службе военного ведомства.

Участниками стали военнослужащие, члены их семей, гражданский персонал ВС РФ, а также учащиеся подведомственных учебных заведений. Диктант в 2026 году посвятили 130-летию со дня рождения маршала Советского Союза Георгия Жукова, ключевым битвам Великой Отечественной войны, а также событиям специальной военной операции.

Акция "Диктант Победы" проводится с 2019 года. Она призвана привлечь внимание общественности к изучению истории Великой Отечественной войны и патриотическому воспитанию молодежи.