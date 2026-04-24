Москва24 апр Вести.Изучение истории своей малой родины позволяет воспитать в гражданине силу духа и патриотизм, и особую роль в этом играет акция "Диктант Победы". Об этом сенатор Владимир Кравченко заявил в интервью информационной службе "Вести".

Сегодня бойцы в зоне специальной военной операции повторяют подвиги своих предков, отметил он.

Когда мы говорим о силе духа и о патриотизме, на мой взгляд, он как раз начинается с того, что ты изучаешь историю своей малой родины, своих прадедов, которые воевали. А теперь уже и следующие поколения … в зоне специальной военной операции, уже внуки и правнуки, повторяют подвиги своих дедов, демонстрируя мужество, смелость и отвагу сказал Кравченко

24 апреля во всех регионах России и в более чем 80 странах проходит ежегодная международная просветительско-патриотическая акция "Диктант Победы". В этом году мероприятие посвящено 130-летию со дня рождения маршала Советского Союза Георгия Жукова.