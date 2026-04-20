Москва20 апр Вести.Участники акции "Тотальный диктант" 2026 года чаще всего ошибались в написании "не" с разными частями речи, а также в –Н- и –НН- в прилагательных и причастиях, сообщило РИА Новости со ссылкой на кандидата филологических наук Елену Хайлову.

Тексты "Тотального диктанта" каждый год заставляют участников вспоминать самые сложные правила, и этот год не стал исключением: -Н- и -НН- в прилагательных и причастиях, написание "не" со словами разных частей речи, прописные и строчные буквы в именах собственных и нарицательных - топ орфографических трудностей отметила Хайлова

По ее словам, часть участников ошиблась в написании слов с правописанием непроизносимых согласных и непроверяемых гласных и согласных, в написании устаревших слов, а также при постановке запятых после вводных конструкций и оформлении прямой речи.

Акция "Тотальный диктант" прошла в субботу в 55 странах мира и в онлайн-формате​​​. В этом году текст был посвящен биографии семьи Александра Пушкина.