От США до Австралии: в 55 странах мира написали "Тотальный диктант" История семьи Александра Пушкина стала темой "Тотального диктанта"

Москва18 апр Вести.История семьи Александра Пушкина стала темой ежегодной просветительской акции "Тотальный диктант", которая прошла в России и еще 55 странах мира. Автор первой части диктанта, писатель Алексей Варламов, в интервью ИС "Вести" рассказал, что сейчас работает над книгой о родственниках великого русского поэта.

Текст "Тотального диктанта" в этом году получил название "Пушкин. Фамилия". Первую его часть "Белая девочка" прочитал автор текста, писатель Алексей Варламов, в столице акции - Улан-Удэ. Речь шла о личной жизни прадеда Александра Пушкина - Абрама Ганнибала.

Я сейчас действительно пишу книгу о родственниках Пушкина, о родителях Пушкина, то есть о тех сторонах его биографии, о которых, как мне кажется, широкая публика знает меньше рассказал Варламов

Традиционно текст изобилует орфографическими и пунктуационными трудностями. Его перевели на 30 языков народов, которые живут в России, чтобы свою грамотность могли проверить разные люди.

По всей стране развернули более тысячи точек для написания диктанта и еще 140 – в 55 странах мира.

Во Владивостоке работало рекордное количество площадок, писали даже в Ботаническом саду и джазовом баре. В зале Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) текст диктовала доктор филологических наук Галина Ловцевич.

Назначение ведь "Тотального диктанта" – мотивировать людей к внимательному отношению к родному языку отметила заведующая кафедрой лингвистики и межкультурной коммуникации ДВФУ Ловцевич

Проверяют диктанты филологи. Одна пунктуационная ошибка – это еще оценка "пять", вторая – уже "четыре". А в орфографии промахов быть не должно вовсе.

Узнать свой результат можно будет на сайте акции. Отличников, по традиции, пригласят на церемонию награждения.

"Тотальный диктант" прошел в 23-й раз. Он начинался как небольшая акция Новосибирского государственного университета. Теперь его пишут в десятках стран больше миллиона человек. Уникальные тексты создают современные российские писатели.