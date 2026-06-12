Футбольными матчами и концертом отметили День России в Херсонской области

В Херсонской области в честь Дня России раздали ленты и провели футбольные матчи Футбольными матчами и концертом отметили День России в Херсонской области

Москва12 июн Вести.В Херсонской области День России отметили концертом, футбольными матчами и раздачей лент с триколором. Об этом пишет RG.ru.

Так, сегодня на груди многих жителей села Великая Лепетиха можно увидеть миниатюрный триколор. Накануне ленточки в цветах российского флага раздавали в районном центре сотрудники местного культурно-досугового центра говорится в публикации

Акция называется "Россия в сердце навсегда". Как пишет издание, прохожие с удовольствием брали ленточки.

Глава округа Ольга Барановская подчеркнула, что лента в цветах российского флага является знаком любви к родине.

В преддверии праздника в школах региона прошли торжественные линейки, товарищеские футбольные матчи и внеклассные занятия, где дети создавали поделки в цветах российского флага.

В Геническом центре культуры и досуга в честь праздника состоялся концерт и встреча с первым заместителем главы Херсонской области Павлом Шувалкиным. На мероприятии детям вручили первые паспорта граждан России и памятные подарки, а отличившиеся работники области получили награды за свои достижения в различных отраслях.