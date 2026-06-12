Дипломаты собрали россиян в Турции на прием в честь Дня России

Посол РФ в Турции рассказал, как в дипмиссии отметили День России Дипломаты собрали россиян в Турции на прием в честь Дня России

Москва12 июн Вести.Российское посольство в Турции организовало дипломатический прием по случаю празднования Дня России, рассказал ИС "Вести" чрезвычайный и полномочный посол РФ в стране Сергей Вершинин.

По его словам, в рамках мероприятия состоялись встречи с турецкими представителями и соотечественниками.

В ходе встреч удалось почувствовать "объединительный импульс этого праздника", отметил дипломат.

Мы воспринимаем 12 июня как важнейший государственный праздник России. В приеме, который организовывает российское посольство, наши генконсульство в стране, в контактах с турецкими представителями, с нашими гражданами, которые находятся в Турции на временной или на более продолжительной основе, мы чувствуем очень серьезный, объединительный импульс этого праздника сказал Вершинин

Он отметил, что отношения с Турцией носят многогранный характер и уверенно развиваются, и это очень хорошо.

Мероприятия, посвященные Дню России, также прошли в Русских домах в Братиславе и Праге при поддержке российских посольств в Словакии и Чехии.