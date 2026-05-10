Посол Грозов: День Победы играет большую роль в сплочении русскоязычной диаспоры

Москва10 мая Вести.День Победы играет большую роль в сплочении русскоязычной диаспоры, заявил посол России в Австрии Андрей Грозов в интервью РИА Новости.

Праздничные мероприятия прошли 9 мая не только в Вене, но и в других городах Австрии, в том числе в Граце и Зальцбурге, отметил посол.

Генеральный консул России в Анталье Сергей Ветрик заявил, что День Победы объединяет всех людей независимо от их вероисповедания и национальности.

Посол России в Молдавии Олег Озеров заявил, что День Победы течет в жилах, венах и генах народов.