Росмолодежь собрала на акции "Родиной горжусь!" в День России 1,5 млн человек

В акции "Родиной горжусь!" в День России участвовали более 1,5 млн человек Росмолодежь собрала на акции "Родиной горжусь!" в День России 1,5 млн человек

Москва13 июн Вести.Свыше 1,5 млн россиян — дети, молодежь, семьи, ветераны СВО, волонтеры и общественники — присоединились к патриотической акции Росмолодежи "Родиной горжусь!" в День России. Об этом сообщила пресс-служба ведомства, передает РИА Новости.

"Акция объединила людей, которым небезразлична судьба России, кто своей активной гражданской позицией готов проявлять искреннее уважение и любовь к Родине", — приводятся в сообщении слова руководителя Росмолодежи Григория Гурова.

Участники собирали гуманитарную помощь, посещали лекции и мастер-классы, а также делились в соцсетях своей гордостью за страну. Во всех регионах прошли массовые автопробеги с российскими флагами — к ним присоединились более 16,5 тыс. человек. Артисты, общественники, спортсмены и участники СВО исполнили коллективный танец "Хоровод единства", символизирующий межнациональное единство.

Не остались в стороне и активисты "Движения первых": в рамках акции "Окна России" они украшали окна домов, молодежных центров и госучреждений изображениями знакомых символов — Московского Кремля, Красной площади, монумента "Родина-мать зовет!", Тульского кремля, Эрмитажа, разводных мостов и других.