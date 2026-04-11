Москва11 апр Вести.Международный детский центр "Артек" побьет рекорд по количеству принятых детей. Оно будет обновлено в четвертую смену, сообщает ТАСС.

Уточняется, что в этот период в лагерь приедет свыше 3 500 детей. Примечательно, что его посетителями станут дети как из России, так и из зарубежных стран.

Рекордное количество детей – более 3 500 – из всех регионов России, а также Беларуси, Франции, Турции, Казахстана, Таджикистана, Узбекистана и Кыргызстана станут участниками программы говорится в материале

Уточняется, что инфраструктура центра и раньше позволяла принять такое число детей. Однако рост числа путевок вызван, в первую очередь, расширением возможностей нового образовательного центра для реализации программ.

Теперь участвовать в них сможет еще больше детей.