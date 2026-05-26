Ведерников: смены в лагере "Печоры" будут проходить круглогодично для 300 детей

Москва26 мая Вести.Строящийся Всероссийский детский центр в Печорском районе Псковской области рассчитан на круглогодичную работу и будет вмещать до 300 человек, сообщил губернатор региона Михаил Ведерников в мессенджере МАХ.

По словам главы Псковской области, на первом этапе строительства уже возведен жилой комплекс, рассчитанный на 300 человек, образовательный и культурно-досуговый комплекс со столовой, медицинский корпус, запланированы открытые спортивные площадки и ряд других помещений.

В рамках второго этапа построят общежитие на 85 человек, физкультурно-оздоровительный комплекс с залами для занятий, раздевалками и бассейном, площадки для сдачи нормативов ГТО.