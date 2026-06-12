Сергей Бойцов совершил экстремальный прыжок с башни "Москва-Сити" в День России

Бейс-прыжок с башни в "Москва-Сити" Сергей Бойцов посвятил Дню России Сергей Бойцов совершил экстремальный прыжок с башни "Москва-Сити" в День России

Москва12 июн Вести.Многократный рекордсмен мира Сергей Бойцов в День России совершил экстремальный прыжок с 338-метровой башни "Меркурий" в "Москва-Сити", сообщается на странице дирекции Всемирного фестиваля молодежи "ВКонтакте".

На отметке 338,8 метра Бойцов развернул российский триколор, активировал цветной дым и прыгнул вниз. Свободное падение длилось до критической отметки в 100 метров, а уже над самой землей Бойцов раскрыл купол в цветах государственного флага.

Этот прыжок я посвятил великому празднику – Дню России сказал Бойцов

Спортсмен объяснил, что сделал это, чтобы напомнить всем: для русского человека "невозможное" – это всего лишь слово, отмечается в публикации. По его словам, благодаря единству, доверию друг к другу и пониманию, что все мы — одна команда, возможно воплотить любые мечты.

Кроме того, целью Бойцова было поддержать Международный фестиваль молодежи – 2026, который стартует через три месяца в Екатеринбурге.

Эта акция вошла в историю как первый официальный бейс-прыжок со здания с дымовой шашкой в России, передает ТАСС.

Бейсджампингом называют экстремальный вид спорта, где используют особый парашют для прыжков с фиксированных объектов (здания, антенны, мосты).