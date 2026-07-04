Параспортсмен Набиев: альпинизм – способ РФ заявить о себе в условиях давления Параспортсмен Набиев: альпинизм – возможность показать, что Россия всегда первая

Москва4 июл Вести.Российский параспортсмен и блогер Рустам Набиев, совершивший восхождение на Эверест на руках, заявил, что в современных реалиях, когда на российский спорт оказывается огромное давление, альпинизм – это прекрасная возможность показать всему миру превосходство России во всем. Об этом он сказал информационной службе "Вести".

Набиев лишился обеих ног в 2015 году во время службы в армии. Несчастный случай произошел при обрушении казармы, но, несмотря на все трудности, ему удалось покорить вершину почти в 8850 метров высотой только на руках.

В те времена, когда нас ограничивают в гимне, нас ограничивают во флаге государственном на международных соревнованиях, альпинизм – это прекрасная возможность заявить и показать всему миру, что мы всегда первые сказал Набиев

Ранее Набиев рассказал, что во время восхождения на Эверест очень переживал, что может получить обморожение рук и потерять пальцы.