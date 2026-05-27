Блогер Рустам Набиев прилетел в Уфу после покорения Эвереста на руках

Москва27 мая Вести.Покоривший Эверест на одних руках блогер Рустам Набиев прилетел в Уфу. Об этом сообщает ГТРК "Башкортостан".

Отмечается, что в Уфе блогера встретили близкие, родственники и другие неравнодушные люди.

Рустам Набиев лишился ног в 2015 году во время службы в армии. Он пострадал при обрушении казармы и долгое время провел в больнице.

Этот инцидент не помешал ему жить полноценной жизнью, и вскоре Набиев начал покорять горные вершины. В списке его достижений – восхождение на Эльбрус, Манаслу, Арарат, Казбек, Килиманджаро, Аконкагуа, пик Любви и Иремель, а теперь еще и Эверест.