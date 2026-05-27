Москва27 мая Вести.Супруга покорившего Эверест блогера Рустама Набиева Индира встретила мужа в аэропорту Уфы. Она поделилась своими эмоциями с ИС "Вести".

К походам Рустама Набиева в горы жена уже привыкла – это далеко не первое его восхождение. Однако были дни, когда Индира сильно переживала за супруга.

Самое страшное было – это дни штурма, когда он именно восходил на Эверест, последние дни. Тревожность была, но я молилась, верила и ждала дома рассказала женщина

Сейчас, перед встречей, Индира ощущает легкий трепет – она призналась, что успела соскучиться по мужу не меньше, чем дети.

Рустам – многодетный отец. В семье трое детей – дочки София и Амина и сын Таир, родившийся год назад.