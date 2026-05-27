Покоривший Эверест блогер Набиев: только я знаю, как я это прошел Покоривший Эверест башкирский блогер без ног ответил тем, кто не верил

Москва27 мая Вести.Блогер из Башкирии Рустам Набиев, покоривший Эверест на одних руках, ответил скептикам, которые усомнились в том, что он сам совершил восхождение.

Я взошел сам… Если бы это было не так, то давно бы уже вылезло, вышло бы где-то… Только я знаю, как я это прошел. Моя команда видела это сказал он ИС "Вести"

Параспортсмен отметил, что с ним на маршруте были тысячи человек, и они видели, как он идет. И многие делали фото и снимали видео, доказывающие, что Набиев действительно взошел на высочайшую горную вершину в мире.

По мнению Набиева, слухи о фальсификациях, естественно, должны были появиться, поскольку никто раньше такого не совершал, и это могло показаться невозможным.

Честно говоря, наверное, в какой-то степени я сам даже где-то не могу поверить, что я через все это прошел признался спортсмен

Набиев рассказал также, что после восхождения многие отдавали ему дань уважения и восхищались его поступком.

Блогер добавил, что его рекорд официально зарегистрирован в Непале.

Набиев лишился обеих ног в 2015 году во время службы в армии. Несчастный случай произошел при обрушении казармы.

Однако это не помешало мужчине жить полноценной жизнью, и вскоре он начал покорять горные вершины. Набиев уже поднимался на Эльбрус, Арарат, Казбек, Килиманджаро и другие. И вот теперь список побед пополнил Эверест.