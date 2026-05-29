Москва29 мая Вести.Спортсмен из США Тайлер Эндрюс вписал свое имя в историю мирового альпинизма, совершив самое быстрое в истории восхождение на вершину Эвереста. Как сообщает непальская газета "The Himalayan Times", подъем от базового лагеря, расположенного на высоте около 5 400 метров, до пика занял у него всего 9 часов 55 минут. Эндрюс использовал баллон с кислородом.



Американец улучшил предыдущее историческое достижение, которое принадлежало непальскому альпинисту Лакпе Гелу и оставалось непревзойденным в течение 23 лет. В 2003 году Гелу преодолел этот маршрут за 10 часов 56 минут.

По словам представителя организовавшей восхождение компании "Asian Trekking" Давы Стивена, для Эндрюса это была "шестая за два года попытка" установить рекорд. Изначально спортсмен пытался штурмовать Эверест без использования дополнительных дыхательных смесей, но затем перешел на формат с кислородной поддержкой, что и принесло ему долгожданный триумф.