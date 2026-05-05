Москва5 мая Вести.Российский параспортсмен и блогер Рустам Набиев считает восхождение на Эверест продолжением своего профессионального спортивного пути. Об этом он рассказал в интервью информационной службе "Вести".

Сейчас альпинист находится в поселке Намче-Базар в Непале, где набирается сил для заключительного этапа своего восхождения.

Эверест – это продолжение моего большого пути альпинистского, потому что до сегодняшнего дня я взошел уже на девять вершин выше пяти тысяч метров. Поэтому это логическое продолжение того, что Эверест в любом случае должен был быть. Просто это было вопросом времени рассказал спортсмен

Набиев начал свой подъем на самую высокую гору планеты в начале апреля. По прибытии в Непал спортсмен совершал акклиматизационные вылазки на Мера-пик, чтобы подготовить организм к разреженному воздуху и не столкнуться на высоте с горной болезнью