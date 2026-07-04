Москва4 июл Вести.Российский параспортсмен и блогер Рустам Набиев, который покорил Эверест, передвигаясь на руках, рассказал информационной службе "Вести" о невероятных трудностях восхождения и своих эмоциях от проделанного пути.

Набиев признался, что первый серьезный участок – ледопад Кхумбу – оказался гораздо сложнее, чем он предполагал. Он рассказал, как преодолевал многочисленные вертикальные стены и глубокие трещины во льду, у которых не было видно дна.

С самого начала нас встретили стены вертикальные. Ну, я подумал, что, ладно, пройду одну стену, две стены пройдем, ну ладно, три пройдем. Но я никак не думал, что эта цифра перевалит за 10–15. И были просто моменты, когда я дико уставал, ложился. Ну, были моменты, когда я сомневался, что я вообще смогу пройти Кхумбу… Потом начались вот эти трещины. Трещины были разной ширины, разной глубины… были трещины, у которых вообще не видно было дна. То есть там просто темнота. И я понимаю, что, если сюда упасть, то тебя в жизни никто не достанет сообщил Набиев

Альпинист поделился и эмоциональными переживаниями: преодолев ледник и разместившись в палатке, он не выдержал и заплакал, осознав, какой путь он уже преодолел.

Придя в палатку, я просто сел и заплакал, потому что я сам до конца не верил, что я это сделал. Я был в нокдауне. Я на самом деле долгое время не мог прийти в себя, потому что, ну, настолько было тяжело, что невозможно сейчас как-то описать словами рассказал Набиев

Набиев также рассказал о своих эмоциях, когда ему удалось подняться на самую вершину горы.

Первые слова, которые я произнес прям вслух, я говорю: "Дорогой Эверест, спасибо, что ты меня впустил". Я прям молясь, я как бы вот руки вот так вот поставил и сказал, что "Эверест, спасибо, что ты меня впустил, но, пожалуйста, отпусти меня так же, как и впустил" сказал Набиев

Несмотря на пережитые трудности, альпинист уже строит планы и готовится покорять новые вершины.

После того, как я спустился с Эвереста, я написал [супруге] Индире через спутниковый трекер о том, что я взошел, о том, как мне было тяжело. И я написал, что, скорее всего, это моя последняя вершина. Но так получилось, что первые два сообщения ушли, а вот это не уходит. Я так посидел, подумал и удалил. Значит, моя альпинистская история продолжается, я очень хочу выполнить программу "Семь вершин" – это семь вершин семи континентов. И следующая гора находится в Антарктиде – гора Винсон сообщил Набиев

Ранее Набиев заявил, что в современных реалиях, когда на российский спорт оказывается огромное давление, альпинизм – это прекрасная возможность показать всему миру, что Россия всегда первая.