Альпинист Набиев о восхождении на Эверест: страшно, но у меня есть большой опыт

Параспортсмен Набиев уверен, что справится с восхождением на Эверест Альпинист Набиев о восхождении на Эверест: страшно, но у меня есть большой опыт

Москва5 мая Вести.Российский параспортсмен и блогер Рустам Набиев уверен, что справится с восхождением на Эверест. Об этом он рассказал в интервью информационной службе "Вести".

Спортсмен отметил, что испытывает страх перед восхождением на вершину, несмотря на свой большой спортивный опыт.

Мне страшно, да. Я не буду скрывать, это чувство есть во мне, потому что все прекрасно понимают, что альпинизм — это опасный вид спорта. Но, знаете, я стараюсь не уходить в это состояние, потому что прекрасно понимаю, что у меня есть большой опыт в альпинизме, что я не первый раз здесь в таких условиях, … Я могу выдерживать эти колоссальные, в какой-то степени даже нечеловеческие, нагрузки, потому что понимаю, наверное, в какой-то степени, что за моей спиной стоят люди, которые верят в меня сказал Набиев

Также он отметил, что считает восхождение на Эверест продолжением своего профессионального спортивного пути.

Набиев начал свой подъем на самую высокую гору планеты в начале апреля. По прибытии в Непал спортсмен совершал акклиматизационные вылазки на Пик Мера, чтобы подготовить организм к разреженному воздуху и не столкнуться на высоте с горной болезнью.