Блогер-паралимпиец Набиев попал в ДТП в поездке из Тульской области в Москву

Первый покоритель Эвереста на руках Набиев попал в ДТП по пути в Москву Блогер-паралимпиец Набиев попал в ДТП в поездке из Тульской области в Москву

Москва18 июл Вести.Рустам Набиев, ставший первым покорителем Эвереста на руках, попал в ДТП во время поездки из Тульской области в Москву. Об этом он рассказал в своем канале.

Он отметил, что в результате столкновения с другим автомобилем никто не пострадал.

Никогда такого не было… Ехали с Тульской области в Москву и попали в аварию заявил он в "кружочке", опубликованном в его канале в MAX

Сам Набиев отметил, что имеет ушибы плеча и ног. С его водителем все в порядке. Причиной столкновения стало несоблюдение дистанции, отмечает сам Набиев.

Во второй машине также никто не пострадал, в том числе и находившиеся в ней трое детей.