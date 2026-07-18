Москва18 июлВести.Рустам Набиев, ставший первым покорителем Эвереста на руках, попал в ДТП во время поездки из Тульской области в Москву. Об этом он рассказал в своем канале.
Он отметил, что в результате столкновения с другим автомобилем никто не пострадал.
Никогда такого не было… Ехали с Тульской области в Москву и попали в авариюзаявил он в "кружочке", опубликованном в его канале в MAX
Сам Набиев отметил, что имеет ушибы плеча и ног. С его водителем все в порядке. Причиной столкновения стало несоблюдение дистанции, отмечает сам Набиев.
Во второй машине также никто не пострадал, в том числе и находившиеся в ней трое детей.