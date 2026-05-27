Супруга покорившего Эверест параспортсмена Набиева: я приняла его путь Жена покорившего Эверест блогера без ног заявила, что приняла его путь

Москва27 мая Вести.Жена параспортсмена и блогера Рустама Набиева, который на одних руках покорил Эверест, заявила, что никогда не запрещала супругу отправляться в горы.

Я приняла его путь. Это… обычная его жизнь, и для меня это тоже важно сказала ИС "Вести" Индира Набиева

Она также ответила на вопрос, что для нее значит эта победа.

Наверное, это про глубину, про... силу духа, про мотивацию людей, что невозможное все-таки возможно, в любом случае подчеркнула супруга блогера

Рустам Набиев лишился ног в 2015 году во время службы в армии. Он пострадал при обрушении казармы.

Это ЧП не помешало ему жить полноценной жизнью, и вскоре Набиев начал покорять горные вершины. В списке его достижений – восхождение на Эльбрус, Арарат, Казбек, Килиманджаро и ряд других. Теперь к ним присоединился Эверест.