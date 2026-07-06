Москва6 июл Вести.Глава Башкортостана Радий Хабиров вручил медаль генерала Шаймуратова паралимпийцу и блогеру Рустаму Набиеву. Церемония прошла сегодня, 6 июля, на оперативном совещании правительства в ЦУРе, сообщает ИС "Вести".

Отмечается, что награду спортсмену вручили за самоотверженность и мужество, проявленные при исполнении гражданского долга.

Вы реально воин, наша гордость и очень хороший человек обратился Хабиров к Набиеву

В этом году спортсмен покорил Эверест, передвигаясь только на руках, - он стал первым человеком, кому это удалось. Помимо спортивных достижений, паралимпиец активно вовлечен в работу с молодежью, мотивируя подрастающее поколение и доказывая на своем опыте, что человеческие возможности безграничны.