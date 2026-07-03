МИД высказался о задержании россиян, забравшихся на небоскреб в Нью-Йорке МИД: забравшиеся на Эмпайр-стейт-билдинг россияне банально нарушили закон

Москва3 июл Вести.Судебное разбирательство по делу россиян, забравшихся на шпиль небоскреба Эмпайр-стейт-билдинг в Нью-Йорке (США), идет из-за банального несоблюдения местных законов, заявил директор департамента многостороннего сотрудничества по правам человека МИД Григорий Лукьянцев в интервью РИА Новости.

Насколько я могу судить по каким-то публикациям, речь идет о банальном несоблюдении законодательства того места, где они находятся. Сфотографироваться на шпиле, куда запрещен доступ приводит РИА Новости слова Лукьянцева

Подробности дела пока неизвестны, но, судя по сообщениям СМИ, задержание экстремалов является обычным бытовым случаем, пояснил дипломат.

Россияне Ангелина Николау и Иван Кузнецов забрались на Эмпайр-стейт-билдинг 1 июля. Они незаметно обошли охрану и поднялись на 443-метровый шпиль одного из самых известных небоскребов мира.

На площадке шпиля Кузнецов опустился на колено и сделал девушке предложение руки и сердца.

Сразу после спуска россиян задержала полиция, а вечером 2 июля им предъявили обвинения по ряду статей. Как сообщалось, экстремалам грозит до десяти лет лишения свободы.