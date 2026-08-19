В калифорнийском аэропорту задержали гражданку России NYT: гражданку РФ задержали в аэропорту в США за превышение срока пребывания

Москва19 авг Вести.Гражданку России Галину Бобреневу задержали сотрудники иммиграционной службы США в аэропорту Голливуд-Бербанк в Калифорнии, обвинив ее в превышении разрешенного срока пребывания в стране. Об этом пишет газета The New York Times (NYT).

По информации издания, Бобреневу, которая замужем за гражданином Соединенных Штатов, остановили вскоре после выхода из самолета. Около 15 минут ее опрашивали, затем надели наручники и доставили в центр содержания. Министерство внутренней безопасности США заявило, что россиянка "превысила разрешенный срок пребывания" и нарушила иммиграционное законодательство. Адвокат женщины с этим не согласен и настаивает, что его подзащитная находилась в США на законных основаниях.

В общей сложности россиянка провела под стражей 16 дней, из них почти две недели - в иммиграционном центре в Аделанто в Калифорнии, где содержалась в тяжелых условиях. Впоследствии ее выпустили под залог в размере 35 тыс. долларов, обязав носить на ноге электронный браслет. Первое судебное заседание по делу намечено на 22 октября, а до этого, 7 сентября, Бобреневой предстоит повторно явиться в Иммиграционную и таможенную полицию США.

Ранее, 28 июня, генеральный консул РФ в Хьюстоне сообщал, что американские власти на протяжении многих месяцев удерживают российских граждан, ожидающих депортации.