Российскую блогершу выслали из США по неизвестной причине Автора российского блога об этикете депортировали из США после допросов

Москва13 сен Вести.Известную российскую блогершу, специалиста по этикету Валентину Хлистун депортировали из США, сообщает SHOT. После 25-часового допроса в аэропорту Нью-Йорка ей аннулировали визу и запретили въезд на территорию страны на 5 лет.

На паспортном контроле 34-летняя Хлистун вызвала какие-то подозрения у пограничников, и ее отправили на дополнительную проверку. Но и это не удовлетворило пограничные органы США. У Хлистун сняли отпечатки пальцев, взяли образец ДНК, забрали телефон, паспорт, деньги и украшения. После чего на женщину надели наручники и трижды вызывали на допросы, которые в общей сложности заняли 25 часов.

Сотрудники интересовались возможными связями Хлистун с российскими властями. При этом пограничники отрицали, что блогерша находится под арестом. Позже Хлистун заявили, что выдворяют ее из США без объяснения причин. Ожидание депортации заняло около 18 часов, всё это время она не могла связаться с близкими.

Условия содержания Валентина Хлистун назвала тяжелыми: в помещении было холодно, и вместо одеяла ей выдали фольгу. После депортации в паспорте Хлистун появилась отметка об аннулировании американской визы и пятилетнем запрете на въезд в США.

Педагог по деловому и светскому этикету Валентина Хлистун ведет популярный образовательный блог об этикете в России, является консультантом ведущих компаний страны. Она создатель социального проекта "Образ будущего", который направлен на развитие культуры поведения и навыков у молодежи.