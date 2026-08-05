Москва5 авг Вести.Гражданка России, находившаяся в США в течение неполных 5 лет, задержана в аэропорту сотрудниками американской Иммиграционной и таможенной полиции (ICE) и помещена в центр для нелегалов за нарушение миграционных правил.

Инцидент произошел 20 июля в международном аэропорту Буффало в городе Чиктовага. В тот момент 59-летняя женщина вместе с дочерью возвращалась из поездки к Ниагарскому водопаду, сообщает издание Kron4.

Россиянка Женщина прибыла в США в октябре 2021 года по полугодовой визе, однако решила остаться дольше положенного срока. Сотрудники правоохранительных органов лишь спустя четыре с половиной года выявили превышение разрешенного срока пребывания в стране и задержали россиянку. В настоящее время она находится в иммиграционном изоляторе на юге штата Луизиана. Адвокат намерен добиваться освобождения своей клиентки.

Суд по ее делу назначен на 12 августа. На заседании будет решаться вопрос о возможности освобождения россиянки под залог до завершения судебного разбирательства.

Апелляционный суд округа Колумбия ранее признал незаконным ключевой пункт миграционной политики президента США Дональда Трампа. Речь идет об исполнительном указе, который приостанавливал доступ к процедуре предоставления убежища на южной границе США.

Суд постановил, что Трамп превысил свои полномочия, поскольку иммиграционные законы страны гарантируют право подавать заявление на убежище.