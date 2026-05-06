Мать, оставившая дочь в аэропорту Турции, лишена прав на нее в кассации Кассация поддержала лишение прав Бурнашкиной, родившей в аэропорту Турции

Москва6 мая Вести.Первый кассационный суд общей юрисдикции поддержал решение нижестоящей инстанции о лишении родительских прав Екатерины Бурнашкиной, которая родила дочь в туалете в аэропорту турецкой Антальи, после чего собиралась вылететь на родину, сообщило РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.

Женщина родила девочку в турецком аэропорту в октябре 2024 года. После родов она оставила ее в туалете и собиралась вылететь в Россию, однако была задержана.

Суд в Турции приговорил ее к 15 годам тюрьмы за покушение на убийство, но в июле 2025 года апелляционный суд переквалифицировал дело и освободил женщину.

В сентябре прошлого года Павлово-Посадский суд Московской области лишил Бурнашкину родительских прав, в ноябре это решение поддержал Московский областной суд.

Судебное решение о лишении родительских прав и взыскании алиментов оставлено без изменения сообщили в пресс-службе кассационного суда в Саратове

Ребенок находится в приемной семье.