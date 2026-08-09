Адвокат рассказал, что может грозить девушкам за выход на летное поле Адвокат Юрасов объяснил, что грозит пассажиркам за инцидент в Шереметьево

Москва9 авг Вести.Председатель Московской коллегии адвокатов "Юрасов, Ларин и партнеры" Владимир Юрасов в интервью ИС "Вести" рассказал, что грозит пассажиркам за выход на территорию летного поля в аэропорту Шереметьево.

По его мнению, если судить по опубликованным в сети кадрам, девушки не совершили общественно-опасного деяния, а значит их действия стоит рассматривать в рамках административного законодательства.

Не было угроз, не было политических мотивов, они не бросались под колеса. Они физически не мешали сотрудникам сопроводить их обратно, не выкрикивали никаких нецензурных выражений. На мой взгляд, здесь квалификация должна быть четкой и понятной. Это хулиганство. Конечно, это неуважение к обществу, такое делать нельзя, но вреда обществу, государству, коммерческим структурам нанесено не было. Они должны извиниться публично и получить соответствующее административное наказание по статье "Мелкое хулиганство". Я считаю, что это самая объективная и справедливая мера сказал Владимир Юрасов

Он добавил, что, скорее всего, пассажирки воспользовались эвакуационными дверями, а значит вины сотрудников аэропорта здесь нет, они вовремя закрыли двери выхода на посадку.

8 августа две девушки, опоздавшие на рейс, выбежали на перрон аэродрома, надеясь таким образом успеть на самолет. Их передали сотрудникам ФСБ России.