Москва8 авгВести.Пассажиры, вышедшие в зону дополнительных ограничений аэропорта Шереметьево 25 июля, нарушили требования безопасности, заявила пресс-служба воздушной гавани в мессенджере MAX.
Отмечается, что до этого два пассажира прошли все линии предполетного контроля и перед посадкой на рейс находились в "стерильной" зоне.
Пассажиры нарушили требования безопасности и несанкционированно вышли в зону дополнительных режимных ограниченийговорится в комментарии
Нарушение выявили дежурные сотрудники аэропорта. Пассажиры были немедленно задержаны. Их передали сотрудникам ФСБ России.
Угрозы безопасности полетов и пассажиров в результате инцидента не возникло, заверили в аэропорту.
Правоохранительные органы предпринимают меры законного реагирования в отношении указанных лицдобавили в пресс-службе
Там подчеркнули, что соблюдение установленных правил – важная составляющая безопасного и комфортного путешествия для всех участников воздушного движения.
Ранее ряд СМИ написал, что две девушки, опоздавшие на рейс, выбежали на перрон, надеясь таким образом успеть на самолет.