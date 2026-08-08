В Шереметьево прокомментировали инцидент с выходом пассажиров в запретную зону

Пассажиров, вышедших в зону допограничений в Шереметьево, передали ФСБ В Шереметьево прокомментировали инцидент с выходом пассажиров в запретную зону

Москва8 авг Вести.Пассажиры, вышедшие в зону дополнительных ограничений аэропорта Шереметьево 25 июля, нарушили требования безопасности, заявила пресс-служба воздушной гавани в мессенджере MAX.

Отмечается, что до этого два пассажира прошли все линии предполетного контроля и перед посадкой на рейс находились в "стерильной" зоне.

Пассажиры нарушили требования безопасности и несанкционированно вышли в зону дополнительных режимных ограничений говорится в комментарии

Нарушение выявили дежурные сотрудники аэропорта. Пассажиры были немедленно задержаны. Их передали сотрудникам ФСБ России.

Угрозы безопасности полетов и пассажиров в результате инцидента не возникло, заверили в аэропорту.

Правоохранительные органы предпринимают меры законного реагирования в отношении указанных лиц добавили в пресс-службе

Там подчеркнули, что соблюдение установленных правил – важная составляющая безопасного и комфортного путешествия для всех участников воздушного движения.

Ранее ряд СМИ написал, что две девушки, опоздавшие на рейс, выбежали на перрон, надеясь таким образом успеть на самолет.