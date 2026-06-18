Минтранс: ограничения в столичных аэропортах необходимы для безопасности полетов Минтранс: службы аэропортов московского региона работают в усиленном режиме

Москва18 июн Вести.Службы аэропортов московского авиаузла работают в усиленном режиме на фоне введенных ограничений из-за атак беспилотников, сообщили в Минтрансе.

Ранее в Росавиации сообщили о запрете на полеты в столичных аэропортах Шереметьево, Внуково и Домодедово, а также подмосковном Жуковском.

Сейчас аэропорты Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковский временно не принимают и не отправляют рейсы... Для поддержки пассажиров задействован дополнительный персонал, аэропортовые службы работают в усиленном режиме говорится в сообщении

Сейчас в аэропортах работают инспекторы Ространснадзора.

Пассажирам раздаются коврики и матрасы, работают бесплатные питьевые фонтанчики и кулеры с водой. Также пассажирам с детьми доступны комнаты матери и ребенка. При задержке рейсов авиакомпании должны предоставлять напитки и питание, а также организовать размещение пассажиров в гостиницах, добавили в Минтрансе.