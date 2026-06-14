Москва14 июнВести.Аэрогавани Жуковский и Домодедово работают с ограничениями. В Жуковском временно ограничены полеты. Домодедово продолжают работу, но каждый взлет и посадку приходится согласовывать с уполномоченными органами. Об этом сообщил пресс-секретарь ФАВТ Артем Кореняко.
Причина – введенные временные ограничения на использование неба в районе аэропортов.
Аэропорт Домодедово принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органаминаписал Артем Кореняко в мессенджере MAX
Принятые меры направлены на безопасность пассажиров и экипажей.
Возможны изменения в сетке полетов. Уточнить статус рейса можно на онлайн-табло аэропортов.