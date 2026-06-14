Из-за запрета на полеты Жуковский и Домодедово работают с ограничениями Аэропорты Жуковский и Домодедово сменили режим работы

Москва14 июн Вести.Аэрогавани Жуковский и Домодедово работают с ограничениями. В Жуковском временно ограничены полеты. Домодедово продолжают работу, но каждый взлет и посадку приходится согласовывать с уполномоченными органами. Об этом сообщил пресс-секретарь ФАВТ Артем Кореняко.

Причина – введенные временные ограничения на использование неба в районе аэропортов.

Аэропорт Домодедово принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами написал Артем Кореняко в мессенджере MAX

Принятые меры направлены на безопасность пассажиров и экипажей.

Возможны изменения в сетке полетов. Уточнить статус рейса можно на онлайн-табло аэропортов.