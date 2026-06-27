Москва27 июнВести.Аэропорт Домодедово продолжает принимать и отправлять самолеты, но каждый рейс согласуется с уполномоченными структурами. Причина - временный запрет на использование воздушного пространства в зоне аэрогавани. Об этом сообщил пресс-секретарь ФАВТ Артем Кореняко.
Аэропорт Домодедово принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органаминаписал Артем Кореняко
Отмечается, что из-за введенных мер возможны сдвиги в расписании.
Все делается для безопасности пассажиров и экипажей.
Пассажирам рекомендуют уточнять актуальную информацию о времени вылета на онлайн-табло аэропорта.