Аэропорт Домодедово работает по согласованию с уполномоченными органами

В аэропорту Домодедово из-за запрета на полеты рейсы разрешают профильные органы Аэропорт Домодедово работает по согласованию с уполномоченными органами

Москва27 июн Вести.Аэропорт Домодедово продолжает принимать и отправлять самолеты, но каждый рейс согласуется с уполномоченными структурами. Причина - временный запрет на использование воздушного пространства в зоне аэрогавани. Об этом сообщил пресс-секретарь ФАВТ Артем Кореняко.

Аэропорт Домодедово принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами написал Артем Кореняко

Отмечается, что из-за введенных мер возможны сдвиги в расписании.

Все делается для безопасности пассажиров и экипажей.

Пассажирам рекомендуют уточнять актуальную информацию о времени вылета на онлайн-табло аэропорта.