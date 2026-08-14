Росавиация: аэропорт Домодедово принимает и отправляет рейсы по согласованию

Аэропорт Домодедово принимает и отправляет рейсы по согласованию Росавиация: аэропорт Домодедово принимает и отправляет рейсы по согласованию

Москва14 авг Вести.Аэропорт Домодедово принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами, сообщили в пресс-службе Росавиации утром 14 августа. Причиной такой ситуации назвали введение временных ограничений на использование воздушного пространства в районе аэропорта.

В ведомстве отметили, что такие меры приняты для обеспечения безопасности полетов.

Там также напомнили, что в расписании рейсов возможны корректировки. Узнать статус конкретного рейса можно с помощью онлайн-табло аэропорта.