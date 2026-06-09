Аэропорт Домодедово принимает рейсы по согласованию с ведомствами

Полеты в Домодедово проходят только с разрешения профильных ведомств Аэропорт Домодедово принимает рейсы по согласованию с ведомствами

Москва9 июн Вести.Столичный аэропорт Домодедово принимает и отправляет рейсы по согласованию с профильными ведомствами. Причина - введение временного запрета на полеты в районе аэрогавани. Об этом сообщил пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта Артем Кореняко в мессенджере MAX.

Аэропорт Домодедово принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани написал Артем Кореняко

Отмечается, что в расписании возможны корректировки. Такие меры продиктованы требованиями безопасности.

Пассажирам рекомендовано уточнять статус своего рейса на онлайн-табло в аэропорту или на сайте.