Россиянка добилась взыскания 298 тысяч рублей с МВД за ошибку в загранпаспорте

Суд взыскал с МВД почти 300 тысяч за ошибку в загранпаспорте россиянки Россиянка добилась взыскания 298 тысяч рублей с МВД за ошибку в загранпаспорте

Москва10 июл Вести.Приморский краевой суд оставил в силе решение нижестоящей инстанции о взыскании с МВД 298 тысяч рублей в связи с ошибкой в загранпаспорте россиянки. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя объединенной пресс-службы судов региона Елену Оленеву.

По имеющимся данным, женщине выдали заграничный паспорт с некорректными данными – технической ошибкой в машиночитаемой строке. Из-за этого, когда она проходила пограничный контроль за рубежом, ее документ аннулировали. Саму путешественницу отправили в камеру временного содержания, а ее несовершеннолетнего сына за отдельную плату поселили в отеле.

В пользу истца взысканы с РФ в лице МВД РФ убытки в сумме 234 438 рублей, компенсация морального вреда в размере 50 000 рублей, расходы по оплате юридических услуг в сумме 6 000 рублей, расходы по оплате госпошлины в размере 8 033 рублей, на общую сумму 298 471 рубль цитирует Оленеву агентство

Отмечается, что после аннулирования паспорта женщина в течение всего дня пыталась решить проблему, связывалась с российским посольством, миграционным отделом, турфирмой для сопровождения ребенка. Спустя продолжительное время ей удалось вернуться в Россию вместе с сыном за свой счет.

Представитель МВД подал апелляционную жалобу на решение первой инстанции и попросил снизить размер компенсации морального вреда, но судебная коллегия не нашла оснований для такого решения.