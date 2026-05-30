Американку русского происхождения осудили за ввоз пистолета в Россию Американку русского происхождения отправили в колонию за ввоз пистолета в Россию

Москва30 мая Вести.Россиянку с гражданством США приговорили к реальному сроку лишения свободы за незаконный ввоз огнестрельного оружия в Россию. Речь идет о пистолете "Кольт Комбат Коммандер" 45-го калибра, который был обнаружен таможенниками в багаже пассажирки, прибывшей рейсом из Стамбула в московский аэропорт Внуково.

Как стало известно газете "Московский комсомолец", женщина прибыла в Россию с несколькими чемоданами и ручной кладью. При досмотре в одном из чемоданов был найден пистолет и три пустые обоймы. Также у пассажирки изъяли документы и чек на крупную сумму денег. Изначально ее отпустили, однако позже вызвали на допрос, после чего задержали.

Обвиняемая рассказала, что оружие принадлежало ее покойному супругу, ветерану из США. Она привезла его как памятную вещь после его смерти, планируя возвращение на родину спустя много лет проживания за рубежом. По ее словам, она не знала о необходимости специальных разрешений на ввоз оружия в Россию.

Солнцевский районный суд Москвы признал женщину виновной в контрабанде и назначил наказание в виде 3 лет и 3 месяцев лишения свободы в колонии общего режима. Мосгорсуд оставил приговор без изменений.