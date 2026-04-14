Москва14 апр Вести.В Новороссийском порту при досмотре партии мототехники из Соединенных Штатов Америки таможенники обнаружили незаконно ввезенные боеприпасы. Об этом сообщила пресс-служба Южного таможенного управления на официальном сайте.

Отмечается, что партия состояла из 25 мотоциклов. В кофре одного нашли 15 патронов калибра 22LR, используемых в нарезных мелкокалиберных винтовках и карабинах.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1.1 статьи 226.1 УК РФ (незаконное перемещение боеприпасов). Санкция статьи предусматривает от трех до семи лет лишения свободы со штрафом до миллиона рублей.

Проводятся следственные мероприятия. Выясняются все обстоятельства преступления.