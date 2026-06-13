"Известия": за ввоз из Азии лекарства с опиоидом против россиянки открыто дело

Россиянам грозит тюрьма за привезенные из стран Азии запрещенные лекарства "Известия": за ввоз из Азии лекарства с опиоидом против россиянки открыто дело

Москва13 июн Вести.Россиянке предъявлено обвинение в попытке незаконного ввоза из Китая противовоспалительного средства, содержащего запрещенное в РФ вещество.

Женщина перевозила 132 пакетика с порошком общим весом 127 граммов, не указав их в декларации. Препарат, ранее доступный на российских маркетплейсах, был произведен в Японии, позднее его продажа на территории России прекратилась, говорится в статье, опубликованной в газете "Известия".

По информации издания, пограничники и представители транспортной полиции на Сахалине часто изымают этот препарат у моряков, которые возвращаются из рейсов.

Медики предупреждают, что вещество вызывает быстрое привыкание, сопровождающееся тяжелым синдромом отмены — болями, бессонницей, тревогой, потливостью и непреодолимым желанием снова его употребить.

Юрист Екатерина Краснова в беседе с изданием подтвердила, что ввоз подобных препаратов без согласования с профильным ведомством и врачебной комиссией классифицируется как контрабанда.

Ранее Минздрав России объяснил изменение предельных цен на жизненно важные лекарства.