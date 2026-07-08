Жительница Югры чуть не умерла после приема БАД из Китая Югорские врачи спасли женщину с тяжелой формой гепатита, вызванного БАД

Москва8 июл Вести.Врачи Нижневартовской окружной клинической больницы спасли жительницу Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, у которой после двух месяцев приема биологически активных добавок (БАД) развилась тяжелая форма токсического гепатита, сообщил в Telegram-канале глава регионального Минздрава Роман Паськов.

Женщина купила БАД из Китая по совету знакомых. Они позиционировались как средства для укрепления печени, почек и "общего здоровья".

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Борьба за жизнь женщины продолжалась два месяца, столько же, сколько прием злополучных БАД. Ей восстанавливали функции печени, снижали уровень билирубина, проводили интенсивную детоксикацию, неоднократные переливания свежезамороженной плазмы и массивную инфузионную терапию. К работе подключались хирурги, нефрологи и реаниматологи. Врачи проводили телемедицинские консультации с коллегами из Ханты-Мансийска.

Сегодня пациентка выписана домой, ее жизни и здоровью ничего не угрожает.

Муж женщины показал фотографии упаковок препаратов врачам. Все инструкции на них были написаны китайскими иероглифами. С помощью переводчика выяснилось, что в составе БАД содержались гепатотоксичные (способные повреждать печень) вещества растительного происхождения.