Спрос на присадки для снижения расхода топлива вырос в 2,5 раза за неделю

Baza: россияне скупают таблетки-присадки для снижения расхода топлива Спрос на присадки для снижения расхода топлива вырос в 2,5 раза за неделю

Москва23 июн Вести.Продажи специальных таблеток-присадок для снижения расхода топлива выросли в 2,5 раза за последнюю неделю, сообщает Baza.

Якобы "чудо-таблетка" улучшает полноту сгорания топлива. Производители присадок также утверждают, что при помощи таблеток бензин АИ-92 чудесным образом может превратится в АИ-95.

Если покупать средство упаковками, одна таблетка обходится примерно в 50–80 рублей, и хватить ее якобы должно на 200 литров топлива сказано в сообщении

Издание предупреждает потребителей не спешить с сомнительными покупками. В лучшем случае можно "нарваться" на плацебо для двигателя, которое никак не улучшает качество топлива и работу авто. В худшем – вывести из строя форсунки.